Евгений Трефилов объяснил неудачное выступление сборной России на ЧЕ по гандболу

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов объяснил неудачное выступление команды на чемпионате Европы в Дании. В решающем матче за выход в полуфинал подопечные Амброса Мартина проиграли хозяйкам соревнований со счётом 23:30.

«Одна из причин неудачи связана с подготовкой. И я категорически против, что формирование состава идёт по интернету. Ну куда это годится? Ты должен вживую видеть людей, понимаете? Телевизионная картинка — это ещё не всё. И я не верю, что с кондачка можно один раз выиграть, два. У команды практически не было подготовки. Три-четыре дня сбора — это мало. Практически команда играла с листа. Но это я делаю реверанс в сторону главного тренера.



И когда он брал тайм-ауты, я думаю, что не все девушки понимали, о чём он говорит. Он говорил на английском языке, на испанском, и даже тренер, который был призван переводить его слова, большей частью молчал. Это тоже повлияло. И самый тяжёлый момент — вчера у нас сыграли два-три человека. И некоторые замены для меня, конечно, были непонятны… Хотя, конечно, все велики после драки кулаками махать. И где-то не хватало команде, извините, пинка в нужный момент.



Не может всё быть так красиво. Но в момент, когда тяжело, человек воспринимает одинокие приказы. Некоторые тренеры рисуют на макете какие-то сложные схемы, но надо проработать с людьми много лет для того, чтобы они тебя понимали. А сразу — не понимают. И вы, наверное, видели, во втором тайме Мартин только стучал ручкой по своей бумаге. А игра — это маленькая война, и то, как ты себя поведёшь, многое решает. А для этого надо просто вести игру и видеть просчёты», — цитирует Трефилова РИА «Новости».

В матче за пятое место сборная России сыграет с командой Нидерландов. Встреча состоится 18 декабря. Российские гандболистки ни разу не выигрывали чемпионат Европы. В 2018 году они завоевали серебро.