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Клебо: между нами с Большуновым пропасть. У меня нет шансов в общем зачёте Кубка мира

Клебо: между нами с Большуновым пропасть. У меня нет шансов в общем зачёте Кубка мира
Другие / Лыжный спорт 0

Трёхкратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо признал, что ему будет крайне тяжело обойти россиянина Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира. Сборная Норвегии приняла решение пропустить декабрьские этапы Кубка мира и «Тур де Ски».

В общем зачёте Большунов опережает Клебо на 141 очко.

«Тяжело сидеть и смотреть гонки по телевизору, когда сам хотел бы выступать. Но ты знаешь, почему не участвуешь в соревнованиях. Ты не хочешь излишне рисковать. Но, должен признать, это нелегко.

Кубковые очки улетают. Большунов собирает 180 очков за два дня. Между нами уже пропасть. У меня нет шансов в общем зачёте Кубка мира, учитывая, что мы не выступим на «Тур де Ски».

Мне сейчас тяжело, особенно когда лыжные гонки идут по ТВ. Я уже почти не хочу их смотреть. Но ничего не поделаешь. Такова жизнь. Надеюсь, всё забудется, когда наступит чемпионат мира", — цитирует Клебо Dagbladet со ссылкой на канал норвежца в YouTube.

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