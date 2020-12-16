Маркус Крамер: почему норвежцы снялись с Кубка мира, но выступают в Норвегии? Не понимаю

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер оценил решение норвежских лыжников отказаться от выступления на декабрьских этапах Кубка мира и в многодневке «Тур де Ски».

«На этот вопрос нужно посмотреть с двух сторон. Да, я понимаю, что есть спортсмены, которые боятся заразиться коронавирусом, но все находятся в равных условиях. Нет лыжников, которые бы не избегали риска заразиться. Все хотят показать лучшие результаты на чемпионате мира.

Я не понимаю другого: почему, отказываясь от Кубка мира, они каждые выходные соревнуются в Норвегии? При этом, как я слышал от своих знакомых, во время этих соревнований нет таких строгих антикоронавирусных мер, какие существуют на Кубке мира. И в этой связи я не нахожу ответа на вопрос, почему они не приезжают на Кубок мира. Ведь здесь правила безопасности, которые включат в себя тестирование и социальную дистанцию, соблюдаются чётко и дают нужный результат», — цитирует Крамера ТАСС.