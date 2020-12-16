В сборной Германии отреагировали на решение Норвегии сняться с этапов КМ и «Тур де Ски»

Менеджер сборной Германии по лыжным гонкам Петер Шликенридер прокомментировал решение сборной Норвегии отказаться от участия в декабрьских этапах Кубка мира и «Тур де Ски».

«Сложно понять решение Норвегии. Во время Кубка мира они проводят соревнования у себя дома. Я не могу понять разницу. В Давосе были приняты все меры безопасности в связи с ситуацией с коронавирусом. Это место стало одним из самых безопасных», — приводит слова Шликенридера Dagbladet.

Ранее сборная Норвегии объяснила отказ от участия в «Тур де Ски» тем, что соревнование пройдёт не в одном городе, а в трёх. Это, по мнению норвежской стороны, существенно повышает риск заражения спортсменов коронавирусом.

Следующий этап Кубка мира пройдёт в Дрездене (Германия) 19-20 декабря.