CAS объявит решение по спору ВАДА и РУСАДА завтра, 17 декабря

Спортивный арбитражный суд (CAS) объявит решение по делу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) завтра, 17 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Ожидается, что решение будет опубликовано в 18:00 мск.

Напомним, РУСАДА направило апелляцию в CAS, после того как ВАДА отстранило Россию от международных соревнований на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории. Слушания по делу ВАДА и РУСАДА прошли в CAS со 2 по 5 ноября.

Если суд примет сторону ВАДА, российские спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, а страна — принимать крупные международные турниры.