Источник: Йоханнес Клебо может сняться с чемпионата мира по лыжным гонкам
Трёхкратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо может пропустить чемпионат мира по лыжным гонкам, который пройдёт в Оберстдорфе (Германия) с 23 февраля по 7 марта. Об этом сообщает TV2, ссылаясь на Вегара Кулсета, главу велокоманды Uno-X, с которой Клебо ранее подписал контракт.
Сообщается, что Кулсет оставил пост в «Твиттере», в котором сообщил, что Клебо не примет участия в чемпионате мира, после чего отредактировал текст, указав, что Йоханнес ещё не принял решения.
Напомним, сборная Норвегии по лыжным гонкам пропустила этап Кубка мира в Давосе (Швейцария) и пропустит этап в Дрездене (Германия), который пройдёт в ближайшие выходные, а также многодневку «Тур де Ски» в январе 2021 года.
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