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Источник: сноубордист Алексей Соболев с другом сумел выйти из леса в Шерегеше

Источник: сноубордист Алексей Соболев с другом сумел выйти из леса в Шерегеше
Другие / Прочие виды спорта 0

Семикратный чемпион России по сноуборду Алексей Соболев вместе с другом сумел выбраться из леса, со спортсменами всё в порядке, сообщает телеграм-канал Baza.

Ранее Соболев сообщил, что потерялся в лесу в Шерегеше и попросил помощи у подписчиков, записав видео в «сториз» своей страницы в «Инстаграме». Шерегеш — это горнолыжный курорт в Таштагольском районе Кемеровской области у подножия горы Зелёная.

Сноубордисты отправились кататься по трассе с шапкой свежего снега, которая располагается вдали от проложенных дорожек. Однако с другой стороны горы оказался абсолютно пустой лес с нехожеными тропами, в котором они не сумели сориентироваться до наступления темноты и заблудились. По лесу они ходили несколько часов.

Сноубордист Алексей Соболев заблудился в лесу и попросил помощи спасателей
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