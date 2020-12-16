Источник: сноубордист Алексей Соболев с другом сумел выйти из леса в Шерегеше
Семикратный чемпион России по сноуборду Алексей Соболев вместе с другом сумел выбраться из леса, со спортсменами всё в порядке, сообщает телеграм-канал Baza.
Ранее Соболев сообщил, что потерялся в лесу в Шерегеше и попросил помощи у подписчиков, записав видео в «сториз» своей страницы в «Инстаграме». Шерегеш — это горнолыжный курорт в Таштагольском районе Кемеровской области у подножия горы Зелёная.
Сноубордисты отправились кататься по трассе с шапкой свежего снега, которая располагается вдали от проложенных дорожек. Однако с другой стороны горы оказался абсолютно пустой лес с нехожеными тропами, в котором они не сумели сориентироваться до наступления темноты и заблудились. По лесу они ходили несколько часов.
Сноубордист Алексей Соболев заблудился в лесу и попросил помощи спасателей
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