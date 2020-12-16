Гроссмейстер Ян Непомнящий стал чемпионом России по шахматам

Гроссмейстер Ян Непомнящий стал победителем Суперфинала чемпионата России по шахматам, который проходил в Москве.

Судьба титула решалась в заключительном, 11-м туре. После 10 туров лидерство делили Непомнящий и Сергей Карякин, набравшие по семь очков. Сегодня, 16 декабря, Непомнящий сыграл вничью с Максимом Чигаевым, Карякин чёрными фигурами уступил Даниилу Дубову.

В итоге Непомнящий набрал 7,5 очков и стал недосягаемым для преследователей. Карякин с 7 баллами остался на втором месте. Третьим стал Владимир Федосеев, четвёртым — Дубов. Оба гроссмейстера набрали по 6,5 очков.

В суперфинале также принимали участие Андрей Есипенко, Владислав Артемьев, Пётр Свидлер, Михаил Антипов, Никита Витюгов, Максим Матлаков и Александр Гоганов, но они лишились шансов на победу ранее.

30-летний Непомнящий во второй раз выиграл суперфинал чемпионата России, впервые это удалось ему в 2010 году. Отметим, что Ян лидирует после первого круга приостановленного из-за пандемии коронавируса турнира претендентов.