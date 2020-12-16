Шведские лыжники с Рождества уйдут на карантин перед «Тур де Ски»

Шведские участники «Тур де Ски» сразу после Рождества отправятся на строгий карантин до вылета в Швейцарию, где 1 января 2021 года стартует лыжная многодневка.

Последними соревнованиями, в которых шведы примут участие до самоизоляции, станут тестовые старты, которые пройдут в Эстерсунде 17 и 19 декабря, а уже в понедельник, 21 декабря, начнётся карантин, который станет особо строгим после праздника.

«С Рождества лыжникам будет необходимо самоизолироваться. Они не смогут общаться ни с кем, кроме тех, с кем уже живут. Нельзя ходить по делам, вообще нельзя никуда выходить. Они должны оставаться дома – даже еду им будут доставлять на дом. Добираться до аэропорта в день вылета в Швейцарию? Они умеют водить. Но максимум по два человека в каждой машине», — приводит слова менеджера сборной Андерса Бюштрёма Expressen.

30 декабря команда вылетит чартерным рейсом из Эстерсунда в Санкт-Галлен.

Сборная Швеции не будет представлена на «Тур де Ски» 20 лыжниками, но участников будет больше, чем планировалось ранее. После пропуска этапов в Давосе и Дрездене многие шведские лыжники захотели выступить в многодневке. Однако руководство сборной в отборе будет исходить из желания и возможности спортсмена пройти все этапы «Тур де Ски». Шведы заинтересованы в победе. Особенно среди женщин, где фаворитками будут Фрида Карлсон и Эбба Андерсон.