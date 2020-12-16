Мария Ласицкене начнёт сезон-2021 на «Рождественском турнире» в Екатеринбурге

Действующая чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене сообщила, что в сезоне-2021 планирует начать выступления с «Рождественского турнира» в Екатеринбурге, который пройдет 7 января.

«До Нового года две недели. А до открытия сезона меньше месяца. Увидимся в Екатеринбурге на Рождество (7 января)», — написала Ласицкене на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Марии Ласицкене в «Инстаграме».

Также Ласицкене 19 января выступит на мемориале Лукашевича и Середкина в Челябинске, а 24 января в Москве на турнире «Битва полов».

В летнем сезоне-2020 Ласицкене, как и другие российские легкоатлеты, была лишена возможности выступать на международных стартах из-за проблем во Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Мария приняла участие только в двух турнирах в сентябре — чемпионате России в Челябинске и командном чемпионате страны в Сочи.