В матче за 5-е место ЧЕ-2020 российскими гандболистками будет руководить Алексей Алексеев

Федерация гандбола России расторгла контракт с главным тренером женской национальной команды Амбросом Мартином, сообщает пресс-служба ФГР. Соответствующее решение исполком ФГР принял после невыхода сборной России в полуфинал чемпионата Европы 2020 года. В решающем матче основного раунда россиянки уступили сборной Дании со счётом 23:30.
В пятницу, 18 декабря, российские гандболистки проведут встречу за пятое место с действующим чемпионом мира сборной Нидерландов. Исполняющим обязанности главного тренера сборной России в этом матче будет Алексей Алексеев.
Мартин был назначен главным тренером сборной России в августе 2019 года, когда эту должность по рекомендации врачей оставил перенесший операцию на сердце Евгений Трефилов. На чемпионате мира 2019 года в Кумамото сборная России под руководством Мартина заняла третье место. ЧЕ-2020 российская команда одержала победы в четырёёх стартовых матчах, после чего сыграла вничью с Францией и уступила Дании.
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