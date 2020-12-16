Александра Горячкина в третий раз стала чемпионкой России по шахматам

Александра Горячкина стала чемпионкой России по шахматам. Судьба титула решалась на тай-брейке Суперфинала соревнований в противостоянии Горячкиной с Полиной Шуваловой.

Перед заключительным 11-м туром Суперфинала Шувалова опережала Горячкину на пол-очка. Однако Полина сыграла вничью с Ольгой Гирей, а Александра одолела Татьяну Гетьман. По итогам 11 партий в классические шахматы обе спортсменки набрали по 8 очков.

Судьба золотых медалей решалась на тай-брейке. Две партии в рапиде завершились вничью, а в армагеддоне победу одержала Горячкина.

22-летняя Горячкина стала трёхкратной чемпионкой России. В 2019 году Горячкина встречалась с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира, но уступила.