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Александра Горячкина в третий раз стала чемпионкой России по шахматам

Александра Горячкина в третий раз стала чемпионкой России по шахматам
Другие / Шахматы 0

Александра Горячкина стала чемпионкой России по шахматам. Судьба титула решалась на тай-брейке Суперфинала соревнований в противостоянии Горячкиной с Полиной Шуваловой.

Перед заключительным 11-м туром Суперфинала Шувалова опережала Горячкину на пол-очка. Однако Полина сыграла вничью с Ольгой Гирей, а Александра одолела Татьяну Гетьман. По итогам 11 партий в классические шахматы обе спортсменки набрали по 8 очков.

Судьба золотых медалей решалась на тай-брейке. Две партии в рапиде завершились вничью, а в армагеддоне победу одержала Горячкина.

22-летняя Горячкина стала трёхкратной чемпионкой России. В 2019 году Горячкина встречалась с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира, но уступила.

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