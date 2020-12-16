Александра Горячкина в третий раз стала чемпионкой России по шахматам
Александра Горячкина стала чемпионкой России по шахматам. Судьба титула решалась на тай-брейке Суперфинала соревнований в противостоянии Горячкиной с Полиной Шуваловой.
Перед заключительным 11-м туром Суперфинала Шувалова опережала Горячкину на пол-очка. Однако Полина сыграла вничью с Ольгой Гирей, а Александра одолела Татьяну Гетьман. По итогам 11 партий в классические шахматы обе спортсменки набрали по 8 очков.
Судьба золотых медалей решалась на тай-брейке. Две партии в рапиде завершились вничью, а в армагеддоне победу одержала Горячкина.
22-летняя Горячкина стала трёхкратной чемпионкой России. В 2019 году Горячкина встречалась с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира, но уступила.
Рекомендуем вам
- 16 декабря 2020
-
23:18
-
23:04
-
22:54
-
21:49
-
20:19
-
19:45
-
19:07
-
18:45
-
16:08
-
15:55
-
15:48
-
15:19
-
15:02
-
15:00
-
13:08
-
12:51
-
12:43
-
12:24
-
12:15
-
11:54
-
11:43
-
11:32
-
11:29
-
10:55
-
09:47
-
09:03
-
08:44
-
08:35
-
08:32
-
01:00
- 15 декабря 2020
-
23:59
-
22:22
-
19:21
-
19:02
-
18:51
Партнерский контент
Рекомендуем вам