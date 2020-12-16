Елена Вяльбе — о возможном снятии России с ЧМ-2021: даже разговоров об этом нет

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на слова трёхкратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо о возможном пропуске чемпионата мира. Сборная Норвегии снялась со всех этапов Кубка мира до первенства планеты из-за опасения заразиться коронавирусом. Той же причиной Клебо мотивировал возможный отказ от старта на чемпионате мира.
«Отрицательно отношусь к тому, что спортсмены отказываются от участия в турнирах. Честно говоря, не думаю, что Клебо пропустит. Он заявил, что здоровье важней? Что ж, желаю ему здоровья. Могут ли российские лыжники отказаться от участия вслед за норвежцами? Нет. У нас даже разговоров об этом нет. А для чего мы тренируемся? Это наша работа.
Готовы ли рисковать? Что значит, «рисковать»? Прошли два этапа Кубка мира. Организаторы предусмотрели все меры предосторожности. У нас нет никаких проблем. В команде нормальная атмосфера», — приводит слова Вяльбе «Спорт день за днём».
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