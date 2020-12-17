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Трефилов — о ЧЕ: чтобы полностью перекроили календарь в пользу одной команды — не припомню

Трефилов — о ЧЕ: чтобы полностью перекроили календарь в пользу одной команды — не припомню
Другие / Гандбол 0

Вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Трефилов, под руководством которого женская сборная России выиграла Олимпийские игры – 2016, высказал мнение, что календарь чемпионата Европы был изменён под команду-хозяйку – сборную Дании. Опасность этих действий организаторов и не смог донести до подопечных теперь уже бывший наставник команды Амброс Мартин. В решающем матче россиянки уступили датчанкам и не сумели выйти в полуфинал.

«Очень обидно за девчонок. Тренер-то найдет новую работу, а вот их время уходит. А хочется сражаться за трофеи, быть на вершине. Они этого достойны. Думаю, что сыграй мы ещё три матча с датчанками, то выиграли бы все три. По матчам предварительного раунда я думал, что мы выйдем в финал и сыграем там с норвежками. Но когда организаторы начали менять расписание в пользу Дании, то у меня закрались сомнения. Если честно, то на моей памяти такого не было. Да, бывало, что из-за телевидения игру переносили с 16:00 на 22:00, но чтобы полностью перекроили календарь — не припомню. Но что сделаешь? Всегда надо готовиться к худшему. Видимо, Амброс не смог втолковать это своим подопечным», — приводят слова Трефилова «Известия».

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