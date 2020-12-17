Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Норвежские лыжники получат компенсацию за пропуск этапов Кубка мира

Норвежские лыжники получат компенсацию за пропуск этапов Кубка мира
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежские лыжники получать денежную компенсацию за пропуск этапов Кубка мира, сообщает TV2. Ранее стало известно, что сборная Норвегии не выступит на декабрьских этапах и пропустит «Тур де Ски».

«Большую часть нашего дохода составляют призовые и бонусы от спонсоров. Выступление в Кубке мира определяет зарплату. Лыжная ассоциация сейчас экономит средства на переезды, ведь мы не выступаем. Они хотят использовать эти средства, чтобы поддержать нас. Мы это ценим. Сидеть дома — это не дело», — цитирует лыжника Синдре Бьорнестада Скара TV2.

Инициатива о компенсации принадлежит руководству ассоциации. Расчёт сумм будет происходить из результатов минувших лет, но также будут оцениваться и результаты в этом сезоне.

Клебо: между нами с Большуновым пропасть. У меня нет шансов в общем зачёте Кубка мира
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020