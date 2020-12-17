Норвежские лыжники получат компенсацию за пропуск этапов Кубка мира
Норвежские лыжники получать денежную компенсацию за пропуск этапов Кубка мира, сообщает TV2. Ранее стало известно, что сборная Норвегии не выступит на декабрьских этапах и пропустит «Тур де Ски».
«Большую часть нашего дохода составляют призовые и бонусы от спонсоров. Выступление в Кубке мира определяет зарплату. Лыжная ассоциация сейчас экономит средства на переезды, ведь мы не выступаем. Они хотят использовать эти средства, чтобы поддержать нас. Мы это ценим. Сидеть дома — это не дело», — цитирует лыжника Синдре Бьорнестада Скара TV2.
Инициатива о компенсации принадлежит руководству ассоциации. Расчёт сумм будет происходить из результатов минувших лет, но также будут оцениваться и результаты в этом сезоне.
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