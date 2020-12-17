Йоханнес Клебо прокомментировал информацию о возможном пропуске чемпионата мира

Трёхкратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал информацию о том, что он может пропустить чемпионат мира по лыжным гонкам, который пройдёт в Оберстдорфе (Германия) с 23 февраля по 7 марта.
«Мой приоритет — беречь здоровье, всё остальное уходит на второй план. Если расставлять приоритеты, то здоровье было бы на первом месте, а чемпионат мира — на втором. Если риск будет слишком велик, то нужно сесть и всё обдумать. Но я надеюсь и верю, что мы сможем найти решение, которое позволит мне стартовать на чемпионате мира. Я в этом уверен», — приводит слова Клебо TV2.
Новость о пропуске чемпионата мира опубликовал Вегар Кулсет, глава велокоманды Uno-X, с которой Клебо ранее подписал контракт.
«Я не говорил с ним по этому поводу. Это просто его реакция. Я буду оценивать ситуацию каждый уик-энд. До 9 января делать выводы рано. Но я не буду пренебрегать осторожностью», — сказал лыжник.
Ранее Йоханнес признал, что ему будет крайне сложно обойти россиянина Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира.
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