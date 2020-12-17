Владимир Максимов: Мартину дали баснословные деньги, которых никогда не давали Трефилову

Заслуженный тренер СССР по гандболу Владимир Максимов прокомментировал выступление женской сборной России на чемпионате Европы. Ранее подопечные Амброса Мартина не смогли пробиться в полуфинал, уступив команде Дании, и испанский тренер был незамедлительно уволен.

«Мы привыкли в женском гандболе всё время разыгрывать медали. И раз это не происходит, то результат негативный.

Ясно, что после того, как мы были первыми на Олимпиаде, третьими на чемпионате мира и вторыми на чемпионате Европы, сейчас это шаг назад. Но всегда выигрывает команда, а проигрывает тренер, и он должен нести ответственность.

Я уверен, что Мартин не был способен усилить игру команды. А ему взяли и дали баснословные деньги, которых никогда не давали ни Трефилову, ни Максимову», — цитирует Максимова «Р-Спорт».