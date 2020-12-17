«Нам грозит кризис». В сборной Норвегии отреагировали на возможный пропуск Клебо ЧМ

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум отреагировал на информацию о возможном пропуске Йоханнесом Хёсфлотом Клебо чемпионата мира 2021 года.

«Это будет небольшой кризис. В таком случае мы будем вынуждены выйти на эстафету с составом, который раньше не пробовали. Йоханнес блестяще справлялся с эстафетами, так что нам грозит кризис.

Йоханнес — один из лучших лыжников мира. У него есть опыт выступления на последнем этапе эстафеты на чемпионате мира. Если он не сможет выступать, мне придётся подумать. Но у нас есть и другие лыжники, которые могут пробежать последний этап. Тем не менее я хочу, чтобы Йоханнес подошёл к чемпионату мира в лучшей форме. Если его не будет, мы потеряем надёжный вариант", — цитирует Носсума VG.

Чемпионат мира пройдёт в Оберстдорфе (Германия) с 23 февраля по 7 марта.