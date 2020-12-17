Эмиль Иверсен — о возможном пропуске Клебо ЧМ: надеюсь, Йоханнес останется дома

Двукратный чемпион мира норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал информацию о возможном пропуске Йоханнесом Хёсфлотом Клебо чемпионата мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе.

«Надеюсь, Йоханнес останется дома. Мы все на это надеемся. Однако нам же нужно будет бежать эстафету. В этой гонке пусть присоединится к нам, а во время остальных пусть будет дома», — приводит слова Иверсена VG.

По словам Эмиля, он точно собирается участвовать в гонках чемпионата мира. Соревнования пройдут с 23 февраля по 7 марта 2021 года. Ранее сборная Норвегии отказалась от участия в декабрьских этапах Кубка мира и «Тур де Ски».

Йоханнес Хёсфлот Клебо — трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года, обладатель Кубка мира сезонов-2017/2018 и 2018/2019, победитель многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/2019.