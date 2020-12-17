Тренер сборной Норвегии: без Клебо у нас будут большие трудности в эстафете на ЧМ
Тренер спринтерской группы сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен оценил ситуацию с возможным пропуском Йоханнесом Хёсфлотом Клебо чемпионата мира в Оберстдорфе.
«Без Клебо у нас будут большие трудности в эстафете. Результаты говорят об этом. Нам действительно грозят большие трудности», — приводит слова Монсена VG.
Ранее стало известно, что Клебо может пропустить чемпионат мира из-за опасений заразится коронавирусом. Сборная Норвегии снялась с декабрьских этапов Кубка мира и «Тур де Ски».
Йоханнес Хёсфлот Клебо — трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года, обладатель Кубка мира сезонов-2017/2018 и 2018/2019, победитель многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/2019.
Эмиль Иверсен — о возможном пропуске Клебо ЧМ: надеюсь, Йоханнес останется дома
Рекомендуем вам
- 17 декабря 2020
-
12:57
-
12:28
-
11:51
-
11:13
-
10:43
-
10:03
-
09:08
-
00:51
-
00:04
- 16 декабря 2020
-
23:18
-
23:04
-
22:54
-
21:49
-
20:19
-
19:45
-
19:07
-
18:45
-
16:08
-
15:55
-
15:48
-
15:19
-
15:02
-
15:00
-
13:08
-
12:51
-
12:43
-
12:24
-
12:15
-
11:54
-
11:43
-
11:32
-
11:29
-
10:55
-
09:47
-
09:03
Партнерский контент
Рекомендуем вам