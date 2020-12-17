Тренер сборной Норвегии: без Клебо у нас будут большие трудности в эстафете на ЧМ

Тренер спринтерской группы сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен оценил ситуацию с возможным пропуском Йоханнесом Хёсфлотом Клебо чемпионата мира в Оберстдорфе.

«Без Клебо у нас будут большие трудности в эстафете. Результаты говорят об этом. Нам действительно грозят большие трудности», — приводит слова Монсена VG.

Ранее стало известно, что Клебо может пропустить чемпионат мира из-за опасений заразится коронавирусом. Сборная Норвегии снялась с декабрьских этапов Кубка мира и «Тур де Ски».

Йоханнес Хёсфлот Клебо — трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года, обладатель Кубка мира сезонов-2017/2018 и 2018/2019, победитель многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/2019.