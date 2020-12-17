Шведские лыжницы выяснили отношения после инцидента с падением Непряевой

Шведские лыжницы Эбба Андерсон и Линн Сван выяснили отношения после инцидента на первом этапе Кубка мира в Руке, в результате которого в столкновении со Сван и Майей Дальквист упала россиянка Наталья Непряева. После гонки Линн и Майя сказали, что в падении виновата Андерсон. Эбба же заверила, что виновата не она, а кто-то из её соотечественниц.
«У нас нет обид по отношению друг к другу. Нам важно было обсудить случившееся как можно скорее. Ещё до отъезда из Руки нам представилась такая возможность. Приятно было выяснить отношения и понять, что случилось. Мы извлечём урок из этой ситуации. У нас состоялся хороший разговор, никаких обид не осталось.
Не факт, что такое не случится ещё раз. Мы вновь можем оказаться в подобной ситуации. Но нам важно было понять, как с этим разобраться", — приводит слова Андерсон Aftonbladet.
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