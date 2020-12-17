Юлия Ефимова показала соблазнительное фото на пляже

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новое фото на своей странице в «Инстаграме». На снимке спортсменка, одетая в соблазнительный наряд, позирует на пляже перед камерой.
«Заметила такую вещь: сначала мне не нравятся многие фото, а через какое-то время смотришь и думаешь — а вроде ничего так. А у вас такое бывает?» — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Юлии Ефимовой.
28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые). Кроме того Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях: у российской спортсменки 15 медалей.
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