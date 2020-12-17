CAS встал на сторону ВАДА в споре с Российским антидопинговым агентством

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне (Швейцария) сегодня, 17 декабря, вынес решение о правомерности четырёхлетних санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российского спорта. Судьи встали на сторону ВАДА, сообщает The Telegraph.

Таким образом, российские спортсмены в ближайшие годы не смогут выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а страна — принимать крупные спортивные турниры. Точные сроки будет объявлены позднее.

Напомним, 9 декабря 2019 года исполком ВАДА лишил российское агентство статуса соответствия, что сделало возможным применить эти серьёзные меры. Возможностью лишать спортсменов права выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под флагом своей страны Всемирное антидопинговое агентство было наделено меньше чем за год до принятого исполкомом решения — данные изменения были внесены во Всемирный антидопинговый кодекс.



Кроме того, из-за решения СAS российские официальные лица не смогут занимать руководящие посты в международных спортивных федерациях.