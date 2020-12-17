Якубович: что-то вякнули в другой стране о российском спорте? До свидания, закроем газ

Телеведущий Леонид Якубович высказался о санкциях и критике в отношении российского спорта.

«Каждый раз, если что-то там вякнули в какой-то стране, то до свидания, ребята, мы с вами больше не торгуем. Вот у нас вентиль, и мы сейчас закроем газ. И будете к нам относиться уважительно по любому поводу. Политика, спорт… Пожалуйста, будем с вами торговать, даже если вам невыгодно. До свидания, братцы, живите без нашего газа и можете бухтеть, что хотите. Не выношу это. Я родился в середине прошлого века и воспитан совершенно по-другому», — приводит слова Якубовича «Р-Спорт».

Сегодня, 17 декабря, CAS встал на сторону ВАДА в споре с РУСАДА. Таким образом, российские спортсмены в ближайшие два года не смогут выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а страна — принимать крупные спортивные турниры.