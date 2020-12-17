Российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом до 2022 года

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне (Швейцария) сегодня, 17 декабря, вынес решение о правомерности четырёхлетних санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российского спорта. Судьи встали на сторону ВАДА. Таким образом, россияне не смогут выступать под национальным флагом до 2022 года.
Напомним, 9 декабря 2019 года исполком ВАДА лишил российское агентство статуса соответствия, что сделало возможным применить эти серьёзные меры. Возможностью лишать спортсменов права выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под флагом своей страны Всемирное антидопинговое агентство было наделено меньше чем за год до принятого исполкомом решения — данные изменения были внесены во Всемирный антидопинговый кодекс.
Кроме того, из-за решения СAS российские официальные лица не смогут занимать руководящие посты в международных спортивных федерациях.
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