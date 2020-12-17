Свищёв — о решении CAS: давление продолжается. Это дискриминация нашей страны

Президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о споре Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с Российским антидопинговым агентством.

«Мы же не в колхозе находимся, где колхозы несут ответственность. Если есть нарушения среди отдельных лиц или организаций, то наказание должна понести эта группа. Страна и болельщики не имеют никакого отношения к правонарушениям. Да, это решение мягче, чем запрашивали в начале. Но и эти меры являются беспрецедентными и никакого отношения к чистым спортсменам не имеют. А давление продолжается.



Флаг — это национальная гордость и символ страны. Это дискриминация нашей страны. Решение однозначно надо оспаривать. У нас есть это право. Позиция наших адвокатов сильна. В ближайшее время надо выходить на федеральный швейцарский суд. Надеюсь, что там удастся отстаивать права нашего спорта и флага. Конечно, два года лучше, чем четыре. Мне кажется, что мнение судей в CAS разошлось, колебание было заметно. Многие решили вообще не применять санкций такого характера, но было политическое давление через СМИ. Наверное, CAS не мог вынести другого решения», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.