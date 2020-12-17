Тарасова прокомментировала решение CAS по делу ВАДА и РУСАДА

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который сегодня, 17 декабря, вынес решение о правомерности санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российского спорта. Судьи встали на сторону ВАДА, но сократили сроки санкций вдвое. Таким образом, россияне не смогут выступать под национальным флагом до 2022 года.



«Нам казалось, что нас уже наказали. Ну, будем теперь подаваться отдельно. Я не ожидала, что за одно и то же нас накажут два раза. Ну, так случилось, так у них может быть. Мы будем стараться и всё у них выиграем.



Надо предпринимать какие-то меры. Сейчас уже ничего не сделаешь, надо собраться. Значит, пойдём не под флагом и не командой. Но нужно много выигрывать – тогда будем командой!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.