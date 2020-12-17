И. о. главы РУСАДА: решение CAS не наказывать чистых атлетов — победа здравого смысла

Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о споре со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

«Как представляется, не все аргументы, представленные нашими юристами, были услышаны, но мы в полной мере приветствуем ответственный и разумный подход арбитров в отношении чистых российских спортсменов, а также принципа «коллективной ответственности», навязываемого ВАДА в отношении всего российского спорта.



Навязываемый WADA принцип «коллективной ответственности», противоречащий в корне основам Международной олимпийской хартии, мог бы стать опасным прецедентом, угрожающим всему олимпийскому движению. К примеру, было бы неправомерно и абсолютно несправедливо лишать прав всех водителей только потому, что кого-то из них поймали за управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Так и в данном деле — чистые атлеты не должны нести ответственность за действия некоторых нечистоплотных спортсменов, допустивших нарушения антидопинговых правил.



Тот факт, что ВАДА не смогло убедить арбитров CAS наказать чистых атлетов из России, а вместе с ними и российские спортивные организации и федерации, – победа здравого смысла, дающая чистым спортсменам и из других стран шанс на защиту», — приводит слова Буханова пресс-служба РУСАДА.