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Губерниев: тему бойкота Олимпиады могут раздувать только чудаки на букву М

Губерниев: тему бойкота Олимпиады могут раздувать только чудаки на букву М
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о споре Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

«Что касается темы бойкота Олимпийских игр, её сейчас могут раздувать только чудаки на букву М», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Российские спортсмены в ближайшие два года не смогут выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а страна — принимать крупные спортивные турниры. Кроме того из-за решения СAS российские официальные лица не смогут занимать руководящие посты в международных спортивных федерациях.

Губерниев обратился к спортивному руководству страны после решения CAS
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