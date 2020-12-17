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«Норильский никель» обыграл «КПРФ» в матче открытия спорткомплекса «Айка». Лучшие фото

«Норильский никель» обыграл «КПРФ» в матче открытия спорткомплекса «Айка». Лучшие фото
Другие / Мини-футбол 0

17 декабря в Норильске состоялся первый матч 9-го тура мини-футбольной Суперлиги между «Норильским никелем» и «КПРФ». В матче открытия спортхолла «Айка» – новой домашней арены заполярного клуба – хозяева одержали неожиданную победу со счётом 4:2.

После первого тайма «Норильский никель» вёл со счётом 4:0, и лишь после перерыва позволил соперникам отыграть два мяча, но удержал победу. Все четыре мяча в составе хозяев забил бразилец Родригиньо.

Вторая встреча команд состоится в Норильске 18 декабря в 14:00.

Лучшие кадры с матча «Норильский никель» — «КПРФ»— в фоторепортаже Евгения Тумашова.

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