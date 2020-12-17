Россиянам разрешили выступить на Олимпиаде с триколором и со словом «Россия» на экипировке

Требования к спортивной экипировке, в которой на официальных соревнованиях будут выступать нейтральные атлеты из России, были ослаблены. На экипировке сможет присутствовать название страны, а расцветка формы сможет содержать цвета флага Российской Федерации. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).



Сегодня, 17 декабря, стало известно, что российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом до 2022 года.



Напомним, 9 декабря 2019 года исполком ВАДА лишил российское агентство статуса соответствия, что сделало возможным применить эти серьёзные меры. Возможностью лишать спортсменов права выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под флагом своей страны Всемирное антидопинговое агентство было наделено меньше чем за год до принятого исполкомом решения — данные изменения были внесены во Всемирный антидопинговый кодекс.



Кроме того, из-за решения СAS российские официальные лица не смогут занимать руководящие посты в международных спортивных федерациях.