Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Россиянам разрешили выступить на Олимпиаде с триколором и со словом «Россия» на экипировке

Россиянам разрешили выступить на Олимпиаде с триколором и со словом «Россия» на экипировке
Другие 0
Аудио-версия:

Требования к спортивной экипировке, в которой на официальных соревнованиях будут выступать нейтральные атлеты из России, были ослаблены. На экипировке сможет присутствовать название страны, а расцветка формы сможет содержать цвета флага Российской Федерации. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

Сегодня, 17 декабря, стало известно, что российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом до 2022 года.

Напомним, 9 декабря 2019 года исполком ВАДА лишил российское агентство статуса соответствия, что сделало возможным применить эти серьёзные меры. Возможностью лишать спортсменов права выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под флагом своей страны Всемирное антидопинговое агентство было наделено меньше чем за год до принятого исполкомом решения — данные изменения были внесены во Всемирный антидопинговый кодекс.

Кроме того, из-за решения СAS российские официальные лица не смогут занимать руководящие посты в международных спортивных федерациях.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020