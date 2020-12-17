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Илья Захаров — о решении CAS: было понятно, что на российский спорт идёт атака

Илья Захаров — о решении CAS: было понятно, что на российский спорт идёт атака
Другие / Прочие виды спорта 0
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Олимпийский чемпион в прыжках в воду Илья Захаров прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Неоднозначная история, поэтому пока сложно сказать, положительный это исход или отрицательный. Хорошо, что совсем не отстранили всех спортсменов, что всё-таки команда сможет выступать под нейтральным флагом. Я уже говорил, что для каждого атлета Олимпийские игры останутся Олимпийскими играми, каждый мечтает поехать на них. С другой стороны, россияне не смогут представлять свой флаг на самых крупных соревнованиях планеты. Это досадно, но деваться некуда.

Спортивная политика такова, что немногие владеют внутренней информацией о том, что происходит наверху. Поэтому мы только находились в процессе ожидания, но приблизительная картина была ясна. Было понятно, что на российский спорт идёт атака, поэтому под флагом вряд ли разрешат выступать. Но радует, что не последовало полное отстранение», — приводит слова Захарова «RT на русском».

Россиянам разрешили выступить на Олимпиаде с триколором и со словом «Россия» на экипировке
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