Илья Захаров — о решении CAS: было понятно, что на российский спорт идёт атака

Олимпийский чемпион в прыжках в воду Илья Захаров прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
«Неоднозначная история, поэтому пока сложно сказать, положительный это исход или отрицательный. Хорошо, что совсем не отстранили всех спортсменов, что всё-таки команда сможет выступать под нейтральным флагом. Я уже говорил, что для каждого атлета Олимпийские игры останутся Олимпийскими играми, каждый мечтает поехать на них. С другой стороны, россияне не смогут представлять свой флаг на самых крупных соревнованиях планеты. Это досадно, но деваться некуда.
Спортивная политика такова, что немногие владеют внутренней информацией о том, что происходит наверху. Поэтому мы только находились в процессе ожидания, но приблизительная картина была ясна. Было понятно, что на российский спорт идёт атака, поэтому под флагом вряд ли разрешат выступать. Но радует, что не последовало полное отстранение», — приводит слова Захарова «RT на русском».
- 17 декабря 2020
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