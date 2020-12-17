Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

В МОК прокомментировали решение CAS по делу ВАДА и РУСАДА

В МОК прокомментировали решение CAS по делу ВАДА и РУСАДА
Другие 0
Аудио-версия:

В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о споре Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

«МОК принял к сведению и тщательно изучит решение CAS, а также его последствия для соревнований в рамках Олимпийского движения, в частности Олимпийских игр 2020 года в Токио и зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В связи с этим МОК проведёт консультации с национальными комитетами и Международным паралимпийским комитетом с целью применения последовательного подхода к осуществлению постановления», — говорится в заявлении МОК.

Российские спортсмены в ближайшие два года не смогут выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а страна — принимать крупные спортивные турниры. Кроме того из-за решения СAS российские официальные лица не смогут занимать руководящие посты в международных спортивных федерациях.

Россиянам разрешили выступить на Олимпиаде с триколором и со словом «Россия» на экипировке
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020