В МОК прокомментировали решение CAS по делу ВАДА и РУСАДА

В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о споре Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

«МОК принял к сведению и тщательно изучит решение CAS, а также его последствия для соревнований в рамках Олимпийского движения, в частности Олимпийских игр 2020 года в Токио и зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В связи с этим МОК проведёт консультации с национальными комитетами и Международным паралимпийским комитетом с целью применения последовательного подхода к осуществлению постановления», — говорится в заявлении МОК.

Российские спортсмены в ближайшие два года не смогут выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а страна — принимать крупные спортивные турниры. Кроме того из-за решения СAS российские официальные лица не смогут занимать руководящие посты в международных спортивных федерациях.