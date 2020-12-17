В МОК прокомментировали решение CAS по делу ВАДА и РУСАДА

В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о споре Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
«МОК принял к сведению и тщательно изучит решение CAS, а также его последствия для соревнований в рамках Олимпийского движения, в частности Олимпийских игр 2020 года в Токио и зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В связи с этим МОК проведёт консультации с национальными комитетами и Международным паралимпийским комитетом с целью применения последовательного подхода к осуществлению постановления», — говорится в заявлении МОК.
Российские спортсмены в ближайшие два года не смогут выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а страна — принимать крупные спортивные турниры. Кроме того из-за решения СAS российские официальные лица не смогут занимать руководящие посты в международных спортивных федерациях.
- 17 декабря 2020
-
20:41
-
20:29
-
20:23
-
20:17
-
19:56
-
19:47
-
19:41
-
19:27
-
19:23
-
19:16
-
19:08
-
18:58
-
18:55
-
18:36
-
18:34
-
18:31
-
18:30
-
18:27
-
18:21
-
18:19
-
18:09
-
18:05
-
17:47
-
17:37
-
17:37
-
17:18
-
15:51
-
14:20
-
13:51
-
12:57
-
12:28
-
11:51
-
11:13
-
10:43
-
10:03