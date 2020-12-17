Президент ОКР Поздняков отреагировал на решение CAS по делу ВАДА и РУСАДА

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Что касается использования символики. С одной стороны, CAS ограничивает на два года использование государственного флага и гимна РФ на Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира. На все остальные соревнования это не распространяется. С другой стороны, слово „Россия“ может использоваться при определённых условиях. Это позволяет сохранить визуализацию национальной принадлежности олимпийской команды. В остальном остаётся много вопросов.



Мы планируем незамедлительно начать консультации по всем направлениям с МОК. Однозначно на данный момент можно сказать, что чистые российские спортсмены смогут принимать участие в ОИ без каких-либо ограничений. Делать они это могут в составе команды, формируемой Национальным олимпийским комитетом. К ОКР не было и нет никаких претензий, мы продолжаем работы в соответствии с хартией. Статус ОКР от принятых решений CAS не изменился. CAS не удовлетворил требования ВАДА о санкциях в отношении представителей руководства ОКР.



Это комментарий, который мы можем дать сейчас по изучению резолютивной части решения CAS. Вопросов много, и мы будем тщательно изучать почти 200 страниц решения. После изучения, анализа и консультаций будет сформирована и озвучена детализированная позиция», — передаёт слова Позднякова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.