Адвокат Родченкова: CAS доказал, что не хочет бороться с криминальной ситуацией в России

Джим Уолден, адвокат российского информатора ВАДА Григория Родченкова, прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о споре Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

«Решение CAS бессмысленно и незаслуженно. Вопреки многочисленным доказательствам коррупции, допингового мошенничества и воспрепятствования правосудию, включая наглую попытку сфальсифицировать доказательства и ложно обвинить доктора Родченкова, CAS в очередной раз доказал, что не хочет и не способен реально бороться с систематической и давней криминальной ситуацией в России», — приводит слова Уолдена New York Times.

Российские спортсмены в ближайшие два года не смогут выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а страна — принимать крупные спортивные турниры.