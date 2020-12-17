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Адвокат Родченкова: CAS доказал, что не хочет бороться с криминальной ситуацией в России

Адвокат Родченкова: CAS доказал, что не хочет бороться с криминальной ситуацией в России
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Джим Уолден, адвокат российского информатора ВАДА Григория Родченкова, прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о споре Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

«Решение CAS бессмысленно и незаслуженно. Вопреки многочисленным доказательствам коррупции, допингового мошенничества и воспрепятствования правосудию, включая наглую попытку сфальсифицировать доказательства и ложно обвинить доктора Родченкова, CAS в очередной раз доказал, что не хочет и не способен реально бороться с систематической и давней криминальной ситуацией в России», — приводит слова Уолдена New York Times.

Российские спортсмены в ближайшие два года не смогут выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а страна — принимать крупные спортивные турниры.

В МОК прокомментировали решение CAS по делу ВАДА и РУСАДА
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