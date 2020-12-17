Зеппельт раскритиковал CAS за право россиян выступать на ОИ со словом «Россия» на форме

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, получивший известность благодаря фильмам о допинге в российском спорте, выразил возмущение ослаблением требований по спортивной экипировке, в которой на официальных соревнованиях будут выступать нейтральные атлеты из России.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) сегодня, 17 декабря, сообщил в пресс-релизе, что на экипировке россиян сможет присутствовать название страны, а расцветка формы сможет содержать цвета флага Российской Федерации.

«Невероятно. Слово «Россия» может изображаться на форме нейтральных спортсменов. CAS действительно полагает, что эта форма будет оставаться нейтральной? Ерунда. Так же как и в Пхенчхане в 2018 году, когда МОК и Томас Бах продемонстрировали дружественное отношение к России», — написал Зеппельт на своей странице в «Твиттере».