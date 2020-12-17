В Британском антидопинговом агентстве разочарованы решением CAS

Глава Британского антидопингового агентства (UKAD) Николь Сапстед прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Мы поддерживаем историческое решение CAS, но в то же время разочарованы, что срок отстранения сокращён до двух лет. Это был спонсируемый государством заговор с целью подорвать спортивные ценности, который лишил чистых спортсменов надежд на медали, что повлияло на их средства к существованию и будущую карьеру.



ВАДА вполне справедливо призывало наложить максимальный запрет на четыре года. Трудно представить себе более серьёзное нарушение правил в спорте, поэтому я не понимаю, чем оправдано такое сокращение», — приводит слова Сапстед пресс-служба UKAD.