Москвина — о решении CAS: нас толкают на то, чтобы спортсмены отрекались от своей страны

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
«Всё это очень неприятно. Всю активную жизнь, как спортивную, так и тренерскую, участвовала в Олимпийских играх как член команды, представляющей нашу страну. Мы ведь живём не в вакууме и не на необитаемом острове.
Нам создавали все условия для подготовки на протяжении многих лет, поэтому всех своих спортсменов всегда учила, что, выходя на старт, они представляют не только себя, а прежде всего страну. Сейчас же, получается, нас толкают на то, чтобы спортсмены отрекались от своей страны и тем самым не признавали роль страны в их подготовке.
В целом же вызывает большое внутреннее возмущение тот факт, что нас наказывают так жёстко и одновременно с этим вообще не принимают во внимание нарушения антидопингового законодательства со стороны атлетов других стран», — приводит слова Москвиной «RT на русском».
- 17 декабря 2020
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