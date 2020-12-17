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Авербух — о решении CAS: главное, чтобы мы больше не совершали таких ошибок. Идём дальше

Авербух — о решении CAS: главное, чтобы мы больше не совершали таких ошибок. Идём дальше
Другие / Прочие виды спорта 0
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Призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Я думаю, что позитива в любом случае немного, но два года, а не четыре – это всё равно получше. Ясно, что нет ничего хуже занесенного меча, когда уже всё понятно, что происходит. Понятно, что просто так история не могла закончиться, но она закончилась таким образом, как сегодня. Главное, чтобы наши спортсмены выступали, и чтобы мы больше не совершали таких ошибок. Идём дальше», — приводит слова Авербуха «Р-Спорт».

Напомним, сегодня, 17 декабря, CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. При этом россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.

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