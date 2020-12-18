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Трефилов — о решении CAS: в российской или нейтральной форме покажем кузькину мать

Трефилов — о решении CAS: в российской или нейтральной форме покажем кузькину мать
Другие / Гандбол 0
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Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов поделился мнением о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о споре Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

«Это решение – дебилизм и идиотизм полный! Я не понимаю, за что наказывать «чистых» спортсменов, которые выступают сейчас. Они-то в чём виноваты? Ни в чём. Будем готовиться к Олимпиаде и постараемся доказать там, что мы самые сильные, несмотря ни на что. В любой форме — российской или нейтральной — покажем кузькину мать», — приводит слова Трефилова «Р-Спорт».

Напомним, вчера, 17 декабря, CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. При этом россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.

Авербух — о решении CAS: главное, чтобы мы больше не совершали таких ошибок. Идём дальше
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