Норвежский журналист — о решении CAS: это позорное наказание

Норвежский журналист Лейф Вельхавн прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Это трагический день для всех, кто переживает о фэйр-плей и справедливых условиях. Отдельных спортсменов могут отстранить на четыре года, но допинговое мошенничество, которое стало частью системы, влечёт за собой только два года дисквалификации. Это позорное наказание», — написал Вельхавн в своей колонке на VG.

Напомним, российские спортсмены в ближайшие два года не смогут выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а страна — принимать крупные спортивные турниры.