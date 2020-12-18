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Норвежский журналист — о решении CAS: это позорное наказание

Норвежский журналист — о решении CAS: это позорное наказание
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Норвежский журналист Лейф Вельхавн прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Это трагический день для всех, кто переживает о фэйр-плей и справедливых условиях. Отдельных спортсменов могут отстранить на четыре года, но допинговое мошенничество, которое стало частью системы, влечёт за собой только два года дисквалификации. Это позорное наказание», — написал Вельхавн в своей колонке на VG.

Напомним, российские спортсмены в ближайшие два года не смогут выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а страна — принимать крупные спортивные турниры.

Официальные лица Норвегии выразили недовольство смягчением наказания для России
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