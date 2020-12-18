Данченко — о решении CAS: без российских синхронисток Олимпиада будет неполноценной

Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о споре Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
«Могло быть и хуже, я бы сказала так. Теперь самое главное — добиться того, чтобы нам как команде разрешили поехать на игры в Токио под нейтральным флагом. Синхронное плавание при всей его индивидуальности всё-таки командный вид спорта, и я так понимаю, что нам должна дать приглашение Международная федерация плавания (FINA).
С одной стороны, в спорте всегда находятся люди, готовые порадоваться, когда самого сильного соперника убирают с поля, но мне кажется, что в нашем виде спорта люди умеют ценить честную борьбу и понимают, что без российских синхронисток такое соревнование, как Олимпиада, будет в какой-то степени неполноценным.
Всё равно это будет прославление нашей страны, нашей команды, нашей методики тренировок, наших специалистов, наших атлетов и всего остального. Могла ли нас защитить наша страна? Не знаю.
Не понимаю другого. Почему вдруг появилась коллективная ответственность? Почему сейчас люди с ничем не запятнанной репутацией должны отвечать за чьи-то действия? Это вопрос прежде всего к ВАДА, и считаю, что за это можно было и нужно было судиться. Каждый должен отвечать только за свои проступки», — приводит слова Данченко «RT на русском».
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