Скелетонистка Никитина: естественно, на Олимпиаду нужно ехать даже в нейтральном статусе

Российская скелетонистка Елена Никитина прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда по делу о споре ВАДА с РУСАДА. Российские спортсмены в ближайшие два года не смогут выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

«Конечно, ожидаемое решение. Не очень приятно, что не разрешили выступать под флагом, опять повторяется история Олимпиады 2018 года. Но тем не менее хорошо, что спортсмены могут выступать и выигрывать медали. Потому что в Пхёнчхане все прекрасно знали, откуда эти спортсмены, какую страну представляют. Всё к этому и шло, поэтому, думаю, все были готовы морально и психологически.

Естественно, нужно ехать даже в нейтральном статусе. Например, на прошлые Игры меня вообще не допустили, но, если бы была такая возможность, я бы поехала. Я с гордостью тогда болела за Никиту Трегубова, который принёс России медали, и все прекрасно знали, откуда он», — приводит слова Никитиной «RT на русском».

Никитина — обладательница Кубка мира по скелетону сезона-2018/2019, бронзовый призёр Олимпиады 2014 года в Сочи, двукратный призёр чемпионата мира, трёхкратная чемпионка Европы.