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Елена Исинбаева — о решении CAS: хочу верить, что из этого не вытекут новые санкции

Елена Исинбаева — о решении CAS: хочу верить, что из этого не вытекут новые санкции
Другие / Лёгкая атлетика 0
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Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда по спору ВАДА с РУСАДА.

«CAS частично удовлетворил требования ВАДА. Спортсмены смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх в нейтральном статусе в течение двух лет. Ну что тут скажешь...

1. Хорошо, что есть ясность и определённость.
2. Хорошо, что эти ограничения на два года, а не на четыре, как требовала ВАДА.
3. Хоть статус и нейтральный, но цвета флага на экипировке использовать можно.
4. Хорошо, что эти ограничения не распространяются на юношеские сборные.

Хочу верить, что данное решение было окончательное и из него не вытекут новые санкции или последствия. А ещё хочу верить, что наши чистые легкоатлеты тоже будут иметь возможность выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх в составе национальной сборной, без каких либо дополнительных приглашений и условий», — написала Исинбаева в своём «инстаграме».

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