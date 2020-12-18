CAS запретил Владимиру Путину посещать чемпионаты мира и Олимпиады в ближайшие 2 года

Президент России Владимир Путин в ближайшие два года не сможет посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры. Это следует из решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В решении CAS говорится, что запрет на посещение крупных турниров распространяется на всех высших чиновников России: министров и их заместителей, премьер-министра и его заместителей, депутатов Государственной Думы, а также президента.

В то же время чиновник, подпадающий под запрет, всё же сможет посетить соревнования, если его лично пригласит президент или премьер-министр страны, в которой будет проходить турнир, а также если оно является членом Международного олимпийского комитета (МОК) или Международного паралимпийского комитета (МПК).Также запрет не распространяется на спортсменов и членов их команд.

Напомним, вчера, 17 декабря, CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. При этом россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.