Объявлен состав сборной России по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Дрездене

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе на своей странице в «Инстаграме» объявила состав сборной России на этап Кубка мира в Дрездене (Германия).

В заявку мужской команды вошли: Александр Большунов, Артём Мальцев, Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Антон Тимашов, Ермил Вокуев.

В состав женской команды включены: Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Христина Мацокина, Наталья Мекрюкова.

Александр Большунов лидирует в общем зачёте Кубка мира у мужчин. В общем зачёте женского Кубка мира лучшая из россиянок, Татьяна Сорина, занимает место место.

Расписание стартов в Дрездене

19 декабря

13:00 мск — спринт, квалификация, свободный стиль (мужчины, женщины).

15:25 — спринт, свободный стиль (мужчины, женщины).



20 декабря

14:00 — командный спринт, свободный стиль, квалификация (мужчины, женщины).

15:25 — командный спринт, свободный стиль (мужчины, женщины).