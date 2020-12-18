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Объявлен состав сборной России по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Дрездене

Объявлен состав сборной России по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Дрездене
Другие / Лыжный спорт 0
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе на своей странице в «Инстаграме» объявила состав сборной России на этап Кубка мира в Дрездене (Германия).

В заявку мужской команды вошли: Александр Большунов, Артём Мальцев, Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Антон Тимашов, Ермил Вокуев.

В состав женской команды включены: Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Христина Мацокина, Наталья Мекрюкова.

Александр Большунов лидирует в общем зачёте Кубка мира у мужчин. В общем зачёте женского Кубка мира лучшая из россиянок, Татьяна Сорина, занимает место место.

Расписание стартов в Дрездене
19 декабря
13:00 мск — спринт, квалификация, свободный стиль (мужчины, женщины).
15:25 — спринт, свободный стиль (мужчины, женщины).

20 декабря
14:00 — командный спринт, свободный стиль, квалификация (мужчины, женщины).
15:25 — командный спринт, свободный стиль (мужчины, женщины).

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