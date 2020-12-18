Арбитры CAS объяснили, почему смягчили наказание для России по делу ВАДА и РУСАДА

Арбитры Спортивного арбитражного суда (CAS) рассказали, почему приняли решение смягчить наказание для России, которое наложило на страну Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Напомним, ВАДА хотело отстранить Россию от всех международных соревнований на четыре года, но CAS сократил отстранение до двух лет.

«Панель наложила на Россию санкции, чтобы отразить характер и серьёзность несоблюдения Всемирного антидопингового кодекса и обеспечить сохранение целостности спорта в отношении проблем с допингом. Но наказания, которые панель решила наложить на Россию, не столь обширны, как те, которых хотело ВАДА.

Однако это не следует рассматривать как солидарность с действиями РУСАДА или российских властей. Панель ограничена полномочиями, предоставленными в соответствии с применимым законодательством, в частности, Всемирным антидопинговым кодексом и Международным стандартом соответствия.

Наказание смягчено в интересах соразмерности и, в частности, необходимости осуществления культурных изменений в России и поощрения следующего поколения российских спортсменов к участию в чистом международном спорте», — отмечается в заявлении арбитров на официальном сайте CAS.