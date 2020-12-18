Чемпион ОИ — о пропуске Норвегией «Тур де Ски»: для чего они пахали всю предсезонку?

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Михаил Девятьяров прокомментировал намерение сборной Норвегии отказаться от участия в многодневке «Тур де Ски», которая состоится в январе 2021 года.

«Если норвежцы и шведы не приедут на «Тур де Ски», то конкурентов у россиян не будет. Но хочется, чтобы Большунов и другие наши лыжники соревновались с сильнейшими. Думаю, что FIS и норвежская федерация лыжных гонок найдут компромисс, придут к единому мнению. Поверьте, норвежцам тоже неинтересно соревноваться между собой.

Всё-таки для них это и заработок, и престиж. Для чего они пахали всю предсезонку? Наверное, не для того, чтобы сидеть дома. К тому же норвежская делегация продолжает выступать на этапах Кубка мира по биатлону, лыжному двоеборью и прыжках с трамплина. Плюс мотив лыжников отказаться от международных стартов лично мне не совсем понятен", — цитируют Девятьярова «Известия».

На минувшей неделе сборная Швеции подтвердила участие в «Тур де Ски».