Александр Легков похвалил американскую лыжницу

Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков признался, что его не удивляет лидерство в общем зачёт Кубка мира американки Роси Бреннан.

«Роси Бреннан — молодец, видно, что она здорово поработала в межсезонье и сейчас находится в великолепной форме. Могу только порадоваться за спортсменку, которая выходит на пик формы в 32 года. В целом лыжный спорт в США последние годы прогрессирует, поэтому я не называл бы промежуточное лидерство Бреннан сенсацией. Посмотрим, как дальше будет складываться её сезон. А то, что от стартов отказались скандинавские сборные, это исключительно их проблемы. Другие спортсмены не должны думать об этом», — цитируют Легкова «Известия».

Завтра, 19 декабря, в Дрездене (Германия) стартует 3-й этап Кубка мира.