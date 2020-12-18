Александр Легков похвалил американскую лыжницу

Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков признался, что его не удивляет лидерство в общем зачёт Кубка мира американки Роси Бреннан.
«Роси Бреннан — молодец, видно, что она здорово поработала в межсезонье и сейчас находится в великолепной форме. Могу только порадоваться за спортсменку, которая выходит на пик формы в 32 года. В целом лыжный спорт в США последние годы прогрессирует, поэтому я не называл бы промежуточное лидерство Бреннан сенсацией. Посмотрим, как дальше будет складываться её сезон. А то, что от стартов отказались скандинавские сборные, это исключительно их проблемы. Другие спортсмены не должны думать об этом», — цитируют Легкова «Известия».
Завтра, 19 декабря, в Дрездене (Германия) стартует 3-й этап Кубка мира.
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