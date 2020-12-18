Мэр Новосибирска призвал российских спортсменов выступать под флагом СССР

Мэр Новосибирска, член КПРФ Анатолий Локоть отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить российским спортсменам выступать под своим флагом до 16 декабря 2022 года. Он предложил им использовать флаг СССР.

«Предлагаю асимметричный ответ: использовать в качестве символа нашей команды на предстоящих соревнованиях знамя Победы — государственный флаг Советского Союза, победившего фашистскую Германию в Великой Отечественной войне.

Международные бюрократы от спорта, следуя антироссийской политике, проводимой США и их западными союзниками, в очередной раз показали, что принцип «спорт вне политики» так и остался утопичной мечтой основателя современного олимпийского движения Пьера де Кубертена. Наряду с экономическими и политическими вводятся санкции в спорте. Запад пытается не просто разрушить нашу страну, но и лишить нас национальной гордости. Не выйдет!» — написал мэр на своей странице в «Фейсбуке».

Напомним, вчера, 17 декабря, CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. При этом россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.